Õpilase kallal vägivallatsenud õpetaja suhtes politseiuurimist ei tulnud

Sotsiaalmeedias on levinud klipp Lähte ühisgümnaasiumist, kus õpetaja võtab põhikooli õpilasest jõuliselt kinni ning tõukab ta seejärel klassiruumi: Tartu Postimees kirjutas, et esialgse versiooni kohaselt provotseeris õpilane õpetajat mitme kuu vältel ning õpetaja kannatus katkes. Politsei hakkas juhtunu asjaolusid selgitama.

„Arvestades seda, et tegu oli pikaajalise provotseeritud käitumisega ning arvestades õpetaja rünnaku intensiivsust, ei olnud mõistlik alustada kriminaalmenetlust, vaid asi lahendati konflikti osapoolte kokkuviimise ja probleemi käsitlemisega koolis ümarlauas erinevate osapoolte juuresolekul,” rääkis politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk Õhtulehele.