Politsei tegi naisele autos olnud Georgi lindi pärast trahvi

Juhtum leidis aset detsembris, kui piirivalvurid avastasid Narva piiripunktis naise sõidukist agressori sümboolikat ja Georgi lindi. Politsei alustas rikkumise osas väärteomenetluse. Karistuseks määrati naisele 400-eurone rahatrahv, rääkis politsei pressiesindaja Kadri Martin. Naine vaidlustas otsuse kohtus ja kohtuotsus on jõustunud, sest riigikohus ei võtnud nüüd tema kaebust menetlusse. Alates sõja algusest on muutunud agressiooni toetava sümboolika, sh Z-sümboolika, Georgi lindi, Venemaa ja Nõukogude Liidu lipu, armee vormi ja varustuse ning nn. „rahvavabariikide“ lippude tähendus ning neile ei ole kohta vabas Eestis, teatas politsei. Politsei hoiab igapäevaselt nii linnapildis kui ka internetis toimuval silma peal, sest agressorsümboolika eksponeerimine ja vaenu õhutamine on keelatud.