Prokuratuur saatis ametniku kohtu alla

Kohtu ette astub Narva linnavalitsuse ühes ametis töötanud Tatjana, ärimees Eduard ja veel üks endine ametnik Julia. Süüdistuste järgi on tegemist toimingupiirangu rikkumisega Narva linnavalitsuses ja sellele kaasaaitamises, on öelnud prokuratuuri pressiesindaja. Peamine süüdistatav on Tatjana, teised olid kaasaaitajad. Lähemaid kommentaare prokuratuur pole asja kohta andnud.