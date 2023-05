Saba liputab koera: kas Lasnamäe korterifirma juhib Vene tarkvarahiidu või vastupidi?

Mis on ühist Austria pangandushiiul Reiffeisenil, üleilmsel tarbekeemia konglomeraadil Procter & Gamble, Hiina mobiilvidinate tootjal Xiaomil ning Lasnamäe korterisse registreeritud töötajateta osaühingul EKassir? Nad kõik on kantud Ukraina sõja toetajate nimekirja ja on vähemalt Ukrainas täieliku boikoti all.