JUHTKIRI | Kriisideks valmisolek logiseb

Otse Jõe tänava märtsi lõpu gaasilekkekoha kõrval on 250 korteriga elumaja. „Saime teada uudistest, naabritelt. Naabrid omakorda oma tuttavatelt, kes kuulsid uudistest,“ kurjustas korteriühistu esimees Margus Saks Õhtulehes. „Kui päästeameti poole vaadata, siis väga ebaprofessionaalne käitumine,“ leidis ta toona.

Kuressaare haiglasse saabus esimene saastunud kraanivett tarbinud patsient 6. mail kell seitse õhtul. Sotsiaalmeedias hoiatas terviseamet inimesi kraanivee tarbimise eest järgmisel päeval kell 14.24, SMS läks välja 18.47. „Eemalt paistab, et ei saadud väga hästi hakkama,“ tunnistas sealse kriisihalduse kohta Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk Õhtulehele. Eemalt sellepärast, et ta ise oli tegelikult Lõuna-Euroopas puhkusel, kui kriis puhkes. „Ja selgus, et terviseametil pole kriisiplaani selleks puhuks, kui bakter ühisveevärki jõuab.“

Nüüd siis jälle. Nii mõnigi lähedal asuva Lasnamäe elanik, kes oleks pidanud teavituse saama, väidab, et tegelikult ei saanud. Teised ütlevad, et olgugi et nad sel hetkel kodus polnud, oleksid nad ikkagi soovinud hoiatust, et eos teada turvalisemat kohta otsida.

Mis on selle taga? Tehnilised takistused ehk eri mastide otsas telefonid, mistõttu mõned said sõnumi, teised aga mitte? Või pikad käsuahelad? Vahest on sõnumite saatmine siiski hädaolukorras liiga kohmakas ning otsida tuleks lahendusi, mis annaks kiiremini ja suuremale hulgale korraga hoiatusi telefonidesse?