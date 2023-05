Kui talle anti lahendada tekstiülesanne, millega veebilehtedel peab tõestama, et sa pole robot, läks tehisintellekt veebikeskkonda, kus saab osta teistelt kasutajatelt erinevaid teenuseid ning palus ühel inimesel ülesanne enda eest ära teha. Inimene küsis pooleldi naljaga, milleks seda vaja on, kas sa oledki robot? Tehisintellekt vastas: ei, mul on lihtsalt nägemispuue. Seega oskab tehisaru juba keerutamisele lisaks kenasti valetada.