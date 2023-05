SÕJAKOKKUVÕTE | Valgevene ajakirjanikule anti armu

Palgasõdurite rühmituse Wagner juht Jevgeni Prigožin rääkis teisipäeval intervjuus Kremli-meelsele blogijale, et tema mehed on küll kanged, ent Ukraina armee on üks maailma tugevamaid. Intervjuus tunnistas Prigožin suuri lahingukaotusi (ent mitte nii suuri, kui need ilmselt tegelikult on) ning ka seda, et Venemaa ei ole saavutanud suurt edu eesmärgis Ukrainat „demilitariseerida“. „Sõjalise erioperatsiooni alguses oli ukrainlastel näiteks 500 tanki ja praegu on neil 5000 tanki ja kui siis vaid 20 000 inimest teadis, kuidas sõdida, siis praegu on sõdijaid 400 000. Kuidas me Ukraina demilitariseerisime? Näib, et tegime hoopis vastupidi, militariseerisime selle.“