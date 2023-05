Vibuprintsess rajab Vastse-Kuuste apteekri ajaloolisse majja vibuvilla

Möödunud aastal vibujahi meistrivõistlustel jahiploki klassis Euroopa meistriks tulnud Rita-Anette Kohava on selles maailmas tuntud kui Vibuprintsess. Printsessil on küll üle Eesti tegutsev vibujahiklubi Mägilased, kuid siiani puudus oma jahiloss. Kunagise apteekrihäärberiga tabas kindla käe ja täpse silmaga naiskütt kolm kärbest ühe hoobiga: peatse väikese viburaja kõrval on juba valmis küntud füüsalipeenrad ning nende kõrval on tarudes sumisemas juba ka esimesed mesilaspered.