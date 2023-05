PÄÄSEVAD PUHTALT: prokuratuur valeandmeid esitanud putinistide vastu kriminaalmenetlust ei alusta

„Meil ei ole praegu alust arvata, et valeandmete esitamise tagajärjel oleks kedagi tahtevastaselt erakonna liikmeks vormistatud,“ ütleb prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius. Seetõttu ei näe nad ka kuriteokoosseisu.

Õhtuleht kirjutas esmaspäeval, et erakonna KOOS kõikide liikmete liitumisavaldused on esitatud vale juriidilise kehaga liitumiseks. Sealjuures on ka liikumise kodulehel rippuvas liitumisavalduses endiselt kirjas vale erakonna nimi. Kõik praegused liitujad astuvad samuti hoopis teise parteisse.