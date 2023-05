Mihkel: „Alexela kliendina raha muudkui koguneb: hoian aastas kokku üle 500 euro!“

Kuna Mihkel sõidab autoga keskmiselt 5000 kilomeetrit kuus ning külastab Alexelat ka kohvi ja söögi ostmiseks, on kliendiprogrammi boonused talle eriti tuntavad. Aastas hoiab ta kokku tublisti üle 500 euro.

Tasuta paagitäis iga nelja kuu tagant

„Alexela kliendina on mul alati kütusesoodustus,“ rõõmustab Mihkel. „Kohe kliendiks registreerumisel oli kütus 3 senti liitrilt soodsam, ent kogudes viis digitemplit on soodustus juba 5 senti liitrilt. Lisaks saan sünnipäevasoodustust koguni 7 senti liitrilt – see kehtib viis päeva enne ja viis pärast õiget kuupäeva.“