VÕSA VÕTTIS VÕIMUST! Metsaomanik: „Tundsin, et olen vanaisa justkui alt vedanud.“

Ehkki üks võimalus on hooldustööd tellida, soovitavad asjatundjad minna teist teed. Kuueaastase metsa hooldamine ei ole nii ülejõukäiv, et seda ei võiks ise ette teha. See on loominguline ja mõnus tegevus, mis kõigele lisaks annab hea emotsionaalse sideme oma metsaga. Loe, milliseid töid ja millal metsanoorendikus ette võtta.