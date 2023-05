REKORD! Laste arvelt kärpimist puudutav avaldus on kogunud üle 22 000 allkirja

„Initsiatiiv rahvaalgatuse ellu kutsumiseks on tulnud meie peredelt,“ märkis Eesti Lasterikaste Perede Liidu juht Aage Õunap. „Meie roll on seista oma inimeste õiguste ja perede igapäevase toimetuleku eest, see on sama elementaarne nagu ka soov, et lasterikkust oleks Eestis rohkem,“ märkis Õunap. „Seisame nii suurperede kui laiemalt kõigi lastega perede eest, sest plaanitavad kärped ja maksutõusud puudutavad praegu iga Eestis kasvavat last,“ lisas Õunap. „Ühtlasi leiame, et kiire hinnatõusu tingimustes on oluline indekseerida kõik lastetoetused.“