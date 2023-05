HEA ELU! Slava Ukraini kurikuulus partner Hennadi Vaskiv ostis endale hirmkalli BMW

„Pean tunnistama, et selle loo antikangelaste teod valmistasid mulle suure pettumuse. Kui Bahmuti rindejoonele armeed ja sõjas vaevlevaid inimesi abistav vabatahtlik osutub hiljem vastikuks petturiks, on see valus kogemus,“ tunnistab Drozda. „Meie silme all jätkuva skandaali kõige tõsisemad tagajärjed on aga usalduse hävimine meie, ukrainlaste vastu riigi kodanike seas, kus toetuse tase on endiselt ülikõrge. Jutt on Eestist ja Ukrainat aidanud suurima Eesti heategevusfondi juhi pettusesüüdistustest.“