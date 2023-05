Kolmapäeva hommikul veidi enne kella 9 sai häirekeskus teate, et Võrumaal Setomaa vallas Treski külas on juhtunud liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel jäi Volkswagen Passati juht autosõidu ajal magama, mistõttu kaotas kontrolli oma masina üle ning see sõitis teelt välja.