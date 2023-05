Juveelivargast sai relvärikas: „Ma ei ole terrorist!“

Eestis ei ole nn musta relvaturgu, mistõttu sai politsei kiirelt aru, et keegi varustab siinseid (pisi)pätte – näiteks narkodiilereid – relvadega. Küll aga mitte nii-öelda päris relvadega, mida kasutavad politseinikud ja kaitseväelased, vaid tänavatele on ilmunud aina enam tulirelvaks ümber ehitatud stardipüstoleid. Politseile laekus infot relvade päritolust esiti kaootiliselt, jupike siit, jupike sealt. Liikus jutt, et relvi saab kellegi Valeri käest, kuid see oligi esialgu kõik.