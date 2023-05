RAIT MARUSTE | Mis on vaenukõne ja vihakuritegu. Igaüks võib arvata ja öelda näiteks, et Martin Helme on lollpea ja valetaja

Vihakõne käsitlemine üksikisik versus üksikisik oma sisuks olevate võimalike solvangute, au haavamiste või väärikuse teotamisega ning sellest sündivate tsiviilõiguslike vaidluste ja kahjunõuetega jääb alles ja toimima nii nagu ta on seni toiminud. Igaüks võib arvata ja öelda näiteks, et Martin Helme on lollpea ja valetaja. Lollpea, sest ütles, et „kui on must, siis näita ust“. Aga kui mustanahaline USA kaitseminister Lloyd Austin külastas Tallinna, siis ei olnud ta oma jüngrite ja bänneritega Austinit vastu võtmas ja ust näitamas, seega valetas.