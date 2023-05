Suur-Sõjamäe tänaval jääb liiklus suletuks terveks kolmapäevaks. Lasnamäe elanikel palutakse aknad endiselt kinni hoida

Politseinikud on neil teelõikudel väljas ning abistavad liiklejaid, suunates neid tänavatele, kus on ohutu liikuda.

Liikluskorraldus kehtib eeldatavalt terve tänase päeva või kuni päästjate kinnituseni, et piirkonnas on taas ohutu liikuda.

Päästeamet teavitas, et kui kella 00:15 paiku levisid Assaku ja Peetri piirkonnas veel ohtlikud aineühendid, siis kella 02:00 paiku andsid erikeemia talituse teenistujad teada, et neis kahes piirkonnas õhusaastet enam ei ole. Tuulesuuna muutumisega teostati mõõtmised ka Ülemiste järve kandis, kuid kell 02:38 saabus info, et Ülemiste piirkonnas õhusaastet ei ole. Samuti ei tuvastatud õhusaastet Luige ja Kangru piirkondades.