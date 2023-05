Marti Kuusik kaebas järjekordsed laimajad kohtusse

Marti Kuusik on esitanud mittevaralise kahju nõude Rene ja Taivo vastu. Kahjunõue tuleneb ilmselt kommentaaridest, mis puudutavad aega, kui Kuusikut kahtlustati oma endisele abikaasale tervisekahjustuse tekitamises, kuid kohtud on ta õigeks mõistnud. Marti Kuusiku advokaat Märt Mürkon öelnud, et ikka võib juhtuda, et inimesed, kes endale fakte ja teemat selgeks tegemata kommenteerivad asju, millest neil teadmisi ei ole ega saagi olla, võivad seista silmitsi võimalusega ka vastutada oma sõnade eest. Hiljuti otsustas Harju maakohus , et Marti Kuusikut internetikommentaaris vägivallatsejaks nimetanud kirjanik Jüri Grauberg peab maksma talle 600 eurot hüvitist.