GALERII | „Sõiduteed on liiga laiad!“ Meeleavaldajad protestisid ohutussaartel seismise vastu

„Päike paistab, ilmad lähevad ilusamaks, linn on ummikuid täis, üha rohkem inimesi otsustab jätta auto koju või sellest üldse loobuda ning selle asemel jalutada, sõita ühistranspordiga või jalgrattaga. Samuti muutuvad kastirattad üha populaarsemaks. Kas Tallinna tänavad on aga selleks valmis, et kõik saaksid ohutult üle tee kooli, tööle ja lasteaeda seda eriti linna magistraalidel? Kas jalakäijatele mõeldud ohutussaared on ohutud?" seisab meeleavalduse sotsiaalmeedialehel.

„Leiame, et ohutussaarel seismine on mitte ainult ebameeldiv, vaid ka ohtlik. Kui pead seisma poole meetri kaugusel 60 km/h sõitvast masinast, sõltub sinu elu vaid sõidukijuhi või sinu enda võimest mitte eksida. Pealegi ei ole seal ruumi kõigile: rattad ei mahu sinna seisma jne. Me ei peaks üldse ohutussaarele ootama jäämagi! Ohutussaartega on Tallinnas juhtunud õnnetusi ja lugematu arv near miss intsidente. Korraldame meeleavalduse osutamaks probleemile tähelepanu.