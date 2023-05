FOTOD JA VIDEOD | Suur-Sõjamäel põles ohtlike jäätmete kogumiskeskus. Keskkonnaamet alustas keskkonna saastamise tõttu kriminaalmenetlust

Teisipäeval kell 17.49 sai häirekeskus teate, et Rae vallas Soodevahe külas Suur-Sõjamäe tänaval põleb jäätmejaam. Seal asuvad ohtlike jäätmete kogumiskeskus ja Pakendikeskus. Tulekahjus keegi viga ei saanud. Tuli on kolmapäeva pärastlõuna seisuga kontrolli all ning ohtu inimeste elule ja tervisele enam ei ole. Liiklus Suur-Sõjamäe tänaval on endiselt osaliselt suletud ning seda reguleerib politsei. Ohualas viibinud inimestele on välja saadetud EE ALARM sõnum ohu lõppemise kohta.