FOTOD JA VIDEOD | Suur-Sõjamäel põles ohtlike jäätmete kogumiskeskus

Seoses jätkuvate kustutustöödega, jääb terveks tänaseks päevaks Suur-Sõjamäe tänaval liiklus suletuks Smuuli teest kuni Tallinna ringteeni. Inimesed, kes töötavad selles piirkonnas ja kelle töökoht asub ohutus alas, tööle siiski pääsevad. Teistel liiklejatel palub politsei võimalusel seda piirkonda vältida ning valida oma sõitudeks teine marsruut. Politseinikud on neil teelõikudel väljas ning abistavad liiklejaid suunates neid tänavatele, kus on ohutu liikuda. Liikluskorraldus kehtib eeldatavalt terve tänase päeva või kuni päästjate kinnituseni, et piirkonnas on taas ohutu liikuda.