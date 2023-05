SÕJAKOKKUVÕTE | Vene võimud ei soovita piirilinna elanikel naasta

Briti luureraport tõdes ka, et Venemaa ei jäta juhtunut kasutamata, esitlemaks ennast ohvrina. Nii läkski. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Venemaa alustas Ukrainas sõjalist kampaaniat just selliste sissetungide, mis leidsid viimastel päevadel Belgorodis aset, ärahoidmiseks. Küsimusele peale, et võitlejad on ju vene rahvusest, vastas Peskov, et Ukrainas on palju etnilisi venelasi ja et ründajad on endiselt Ukraina võitlejad. Kuigi sündmusi ümbritseb paks sõjaudu, on juhtunu Kremlile piinlik ja segadusttekitav.