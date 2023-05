KOOLIKIUSAMISE VARJATUD KÜLG: õpetajaid mõnitatakse, ähvardatakse ja mõnikord isegi lüüakse

Kui räägitakse koolikiusamisest, siis eelkõige mõeldakse last, keda kollektiivselt kiusatakse. Eesti õpetajate liidu juhatuse liige Astrid Sildnik ütleb, et see on vaid üks osa. „Õpetajadki kogevad koolis vahel räiget vaimset vägivalda, kuid üldine suhtumine kaldub pigem sinnapoole, et küllap nad on sellise kohtlemise ikka ise kuidagi ära teeninud,“ räägib ta.