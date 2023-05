VENE PROPAGANDISTI SALAELU: lääneviha ja pereväärtusi ülistav Solovjov petab oma Eesti juurtega abikaasat USA passiga korvpalluriga

„Pereelu väärtuste ja hea vanemlikkuse õpetamine tuleks lisada koolide õppekavadesse“ ja „Kui inimesed, kes hindavad traditsioonilisi väärtusi soovivad siia [Venemaale] tulla, siis ma lubaks nad viisavabalt sisse“. Need tsitaadid kuuluvad Venemaa esipropagandistile Vladimir Solovjovile. Tegu on abielus mehega, kes on elanud Eesti juurtega abikaasa Elgaga koos juba üle 20 aasta. Teatavasti on neil sündinud viis last. Nüüd leidsid Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase fondi uurijad, et vastuolulise saatejuhi eraelu on pikantsem, kui oleks võinud arvata.