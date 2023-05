8 soovitust stressivabaks sünnipäeva korraldamiseks

Peokülalised on õnnelikud ja rahul, kui neid kutsutakse üritusele, mis on eriline, läbimõeldud ning pakub mõnusat meelelahutust. Eelkõige tahavad sõbrad ja tuttavad sünnipäevalapsega koos aega veeta ja ühiselt tähistada. Seetõttu tuleks võtta planeerimist külma kõhuga, sest tavaliselt ei lähe midagi niivõrd valesti, et see kogu peo ära rikuks. Perfektsetest detailidest olulisem on see, et sünnipäevalaps oleks rahulik ja rõõmus. Stressivabaks peokorraldamiseks on abi, kui mõelda läbi need kaheksa punkti.

1. Tee peoplaan ja koosta eelarve

Iga õnnestunud ettevõtmine algab läbimõeldud plaanist. Et korraldamine ei jääks viimasele minutile, võid plaani paika panna juba mitu kuud enne pidu. Mõtle läbi külaliste arv, peo teema või kontseptsioon ning ürituseks sobiv koht, kuupäev, kellaaeg, külaliste nimekiri, tegevused ja menüü. Kui koht, külaliste arv, menüü, meelelahutus ja programm paigas, saab koostada peo eelarve.

2. Hoia pidu mõõdukas suuruses

Sünnipäevapidu ei pea olema suurejooneline ülerahvastatud sündmus. Hoia külaliste nimekiri mõõdukana, et säilitada intiimne õhkkond ja vältida liigseid kulusid. Vali välja lähedased sõbrad ja pereliikmed, kellega soovid kindlasti oma erilist päeva jagada. Kui sünnipäevalapsel jääb aega kõigiga suhtlemiseks, naudib peo peategelane oma üritust rohkem ja see paneb ka külalisi end eriliselt tundma.

3. Kutsu külalised

Kui peo detailid veel paigas ei ole, saada külalistele save the date kutse – see garanteerib, et nad broneerivad peo kuupäeva, aga detailid saad täpsustada hiljem. Veidi aega enne ürituse toimumist tahavad nad juba kindlasti täpsemalt teada, mis neid ees ootab, et planeerida transport, sobiv riietus, mugavad tantsukingad jms. Anna kutsel edasi vajalik info, aga jäta ruumi ka kohapeal toimuvatele üllatustele.

4. Delegeeri ülesanded

Juubilar ei pea pidu üksi korraldama. Ülesandeid jagades vähendab sünnipäevalaps endale langevat koormust ja saab pidu rohkem nautida. FoodStudios töötab terve meeskond, kelle igapäevaseks tööks on ürituste korraldamine – inimesed, kes on võõrustanud enam kui 50 000 külalist, hoolitsevad selle eest, et midagi ei ununeks ära ja kõik saaks sujuvalt korraldatud. Piisab sellest, et sünnipäevalaps koostab peoplaani ja kõige muu korraldamise võime võtta enda kanda. Abiliste meeskonna saad soovi korral kokku panna ka oma sõpradest ja pereliikmetest.

5. Pane paika menüü

Kõigile külalistele sobiva söögi-joogi valmistamine võib olla peo korraldamisel üks peamisi stressi allikaid. FoodStudios oleme selle osa väga lihtsaks teinud – sünnipäevalaps saab teha valiku seitsme erineva menüü vahel, mis hooajati vahelduvad. Talvehooajal on külaliste hulgas kõige populaarsemaks osutunud Vahemere köök, Prantsuse klassika, aga ka modernne Eesti köök. Suvehooajal pakume kolme erinevat grillimenüüd. Kui menüü valitud, valmistatakse omavahel kokku sobivad suupisted, neljakäiguline menüü ja toitudega kokku sobivad joogid. Kogu toidupakkumine laheneb sünnipäevalapse jaoks seega ühe valiku tegemisega.

6. Mõtle läbi peo programm

Pidude pidamise peamine reegel on – vähem on rohkem. Mängud, esinejad ja muu meelelahutus on toredad, aga need on vajalikud eelkõige nö jääsulatajana. Nagu öeldakse – õige Eesti pidu ei saa algul vedama ja pärast ei saa pidama. Ära pane programmi liiga palju tegevusi, vaid jäta kindlasti ruumi ka vabas vormis suhtlemisele.