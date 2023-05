Ärevad hetked Tartu kaubanduskeskuses: narkojoobes naine vehkis noaga

Kinnipidamisel nuga ei leitud, kuid kaamerasalvestuselt on näha, et naisterahval oli nuga käes. Kohale kutsuti politsei, kes tutvus kaamera salvestustega ja naine anti neile üle. Keegi vigastada ei saanud.

“Need on kaks üsna ekstreemset juhtumit, kuid agressiivset ja lugupidamatut käitumist turvatöötaja suunas tuleb siiski liiga tihti ette. Mitmed inimesed muutuvad agressiivseks alkoholi tarvitades ja ka mõned noored ei mõista oma käitumise tagajärgi. Siinkohal tahaks meelde tuletada, et turvatöötaja on siiski meie abiline. Sarnaselt politseile näevad ka turvatöötajad iga päev vaeva, et kõik teised end ühiskonnas kindlalt tunneks. Paraku suhtutakse aga turvatöötajatesse tihti vaenulikult ning nähakse neid takistaja, mitte abistajana,“ selgitas G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul. „Turvatöötajad tulevad appi, kui kedagi rünnatakse ja peavad korda, et inimesed järgiks seadusi, ei lagastaks kaubanduskeskustes või avalikes ruumides, ei lõhuks istumispinke ega varastaks poest.“