Tartu V Spaahotelli hoovis seiklevad laserjänesed

„V Jänku on juba mitu aastat tagasi meie hotelli maskotiks sündinud mütoloogiline tegelane, kes on küll pehme ja karvane, aga armastab üle kõige vett,“ kommenteerib hotelli turundusjuht Jaanika Prangel. „Kui märkasime, et 2023. aasta kannab Hiina kalendris veejänese aasta nime, mõtlesime välja lahenduse, kuidas meie sisehoovi vaatega toad peredele põnevamaks muuta. Nüüd näeb pimedal ajal sisehoovi vaadates seal mitte teisi hotelli aknaid, vaid V Jänkude pesakonna nunnusid seiklusi.“

Legendi kohaselt on V Jänkud täiesti erakordne liik, kes on pesa teinud V Spaahotelli sisehoovis. Ema, isa ja pesakond jäneselapsi ilmuvad aknast vaatavate külaliste ette nii täis- kui pooltundidel ja hotellikülastajad saavad osa lasergraafilisest valgusinstallatsioonist, millest joonistub välja kahe kuni kolme minuti pikkune multifilm V Jänkude elust. Valgusetendusest saab osa, valides vastava majutuspaketi.

Foto : Rene Türk

„Tehniliselt teeb projekti uuenduslikuks see, et joonistame jänesed sisehoovi nelja võimsa laserprojektori abil nii, et sündiv animatsioon ei sega tubades viibivaid külalisi, kuid on näha kõigile, kes teatud kellaaegadel hotelliaknast välja vaatavad,“ kommenteerib hotelli juhatuse liige Veiko Mahlakas.

Selleks aastaks on ette valmistatud 12 erinevat seiklust, mis hakkavad esialgse plaani kohaselt vahetuma igas kuus. „Sündmused on sünkroonis meie enda turismikalendriga, kus näiteks veebruaris on meie V Jänkude elus teemaks valentinipäeva kohting ning juunikuus otsustavad ka nemad, et tuleks hoovi üks laseriga joonistatud jaanituli püsti panna,“ lisab Mahlakas.

Foto : Rene Türk

Laserjäneste perekonnale on liikumise ja elu andnud animatsioonistuudio BOP andekad kunstnikud ning igakuised seiklused välja mõelnud kirjanik Sass Henno. Lisaks valgusinstallatsioonile on Pulmalill OÜ floristikaekspertide poolt loodud suurejooneline taimeseadelahendus, mis on sisehoovist V Jänkudele hubase elupaiga teinud.