Enamik inimesi arvab, et peaminister peaks opositsiooni salvava ütluse pärast vabandama

Peaministri väljaütlemise kohta esitatud küsimus oli järgmine: “Kas Teie arvates peaks peaminister Kaja Kallas vabandama, kuna võrdles opositsiooni tegevust Putini Venemaa ja Hitleri Saksamaaga?” 55% vastas „Jah“ või „Pigem jah“, 33% „Pigem ei“ või „Ei“ ning 12% „Ei oska öelda“.

Möödunud kolmapäeva riigikogu infotunnis ütles Kallas, et ta ei kavatse selle eest vabandada.

Koalitsiooni ja opositsiooni vastasseisu kohta küsiti veel järgmine küsimus: „Kas Teie arvates oli opositsiooni korraldatud obstruktsioon (parlamendi töö takistamine) Riigikogus põhjendatud?“ 46% vastas „Jah“ või „Pigem jah“, 40% „Pigem ei“ või „Ei“ ning 14% „Ei oska öelda“.

„Parlamendi töö takistamine ehk obstruktsioon on kahe teraga mõõk, mis võib lõigata nii ühele kui ka teisele poole. See on strateegia oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks parlamendi töökorralduse reegleid loominguliselt tõlgendades siis, kui tavapärased parlamenditöö protseduurid neid saavutada ei võimalda. Ja see on ka võimalus poliitilises protsessis korraks n-ö hädapidurit tõmmata ning seeläbi avalikkuse tähelepanu teatud probleemidele juhtida,“ ütles tulemusi kommenteerides Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder.

„Praegune opositsioon valis obstruktsiooniks mingis mõttes sobiva hetke, sest üldine rahulolematus koalitsiooni mõnede kokkulepitud poliitikate ning nende elluviimise viisiga (kiirustades ja ilma sisuliste aruteludeta) oli suur. Opositsiooni ja koalitsiooni jooned jooksevad läbi ka valijate arvamuses selle kohta, kas obstruktsioon oli põhjendatud või mitte. Kui üldine arvamus siin on laias laastus pooleks, siis opositsioonierakondade toetajate hulgas on toetus obstruktsioonile oluliselt suurem kui koalitsioonierakondade toetajate hulgas. Siiski on märkimisväärne, et ka umbes 18% Eesti 200 toetajatest, 28% Sotsiaaldemokraatide toetajatest ning 8% Reformierakonna toetajatest leiavad, et see oli põhjendatud,“ jätkas Mölder.

„Kahe teraga mõõk võib aga lõigata mõlemas suunas. Kui see takistamine liialt välja venib või võtab sobimatuid pöördeid, võib juhtuda, et avaliku arvamuse sümpaatia selle suhtes kaob. Või kui see liiga ootamatult ja vara n-ö „jõuga“ lõpetatakse. Hetkel on näha, et opositsioon ei ole loobunud selle taktika kasutamisest. Suurem tõenäosus siin oma poliitilisi eesmärke saavutada on sellel osapoolel, kes säilitab taolises üpriski ettearvamatus protsessis kõige kauem külma närvi ning oskab ära tabada, millal on sobiv hetk ühel või teisel viisil käituda,“ mainis Mölder.