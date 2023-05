Nursipalu rahvas kaebas valitsuse kohtusse

Mai alguses kiitis valitsus heaks eelnõu, mille eesmärk on luua õiguslikud alused kaitseväe ja kaitseliidu harjutusväljade arendamiseks erandjuhtudel kiirendatud korras. „Kiirendatud korras harjutusvälja rajamise erandit on vaja seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukraina vastu, mis on suurendanud sõjalise konflikti riski nii Eesti kui Eesti liitlaste suhtes. Vastava õigusliku aluse loomine võimaldab laiendada Nursipalu harjutusvälja, mis on tänases julgeolekukeskkonnas kriitiline eeldus, et tõsta Eesti sõjalise kaitse võimet. Nursipalu harjutusvälja laiendamise ainus eesmärk on tagada Eesti riigikaitse. Harjutusvälja väljaarendamine aitab tõsta nii Eesti iseseisva kaitse kui kollektiivkaitse võimet. Harjutusväljade mahutavuse suurendamine annab võimaluse harjutada uut relvastust, üksuste koostööd ja loob eeldused liitlaste suurendatud kohalolekuks,“ põhjendati. Harjutusväljadega kaasneva olulise häiringu hüvitamine kohalikele omavalitsustele on plaanis reguleerida eraldi valitsuse määrusega.