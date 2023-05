HAISEB JA SAASTAB, AGA MUIDU TÄITSA JOKK! Keskkonnamõjude hindaja lubab Eesti Energial õlitehast edasi ehitada

See ei tähenda veel, et tehas 2024. aastal käivitub. Mitmed vaidlused on jätkuvalt õhus. Näiteks on keskkonnaorganisatsioon Fridays for Future vaidlustanud Narva-Jõesuu linna väljastatud ehitusloa. Madalamates kohtuastmetes on õigus jäänud pigem Eesti Energiale, kuid lõpliku sõna peab ütlema riigikohus. Tasuvuse teemal on õlitehase rajamine aga hambus riigikontrollil. Vaidlused pole seni takistanud tehase ehitust. Välja on juba makstud 175 miljoni eurot ning lisaks on vaja korraldada kõigest 25 miljoni euro eest hankeid.