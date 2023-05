NEID ON ÜLE 200! Kuidas neid märgata ning mis mõju on metsaraietel tiivuliste elule

Kevadsuvine raie on looduskaitsjate ja linnuhuviliste õudusunenägu. Kuid mida teha siis, kui raiet ei saa vältida? Kas on võimalik leida tasakaal looduskaitse ja metsanduse vahel? Esimene samm on vältida raiet linnurohketes kasvukohatüüpides nagu salu- ja laanemetsad. Lageraie asemel tuleks eelistada teisi, leebemaid võtteid. Veelgi olulisem on jätta osa metsast puutumata, et linnuliikide arvukus saaks kiiresti taastuda.