KUIDAS TAGADA KAITSET: infopäev jagas teavet Natura metsaelupaikade kaitse kohta

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles, et muudatused looduskaitses puudutavad paljusid inimesi ja seepärast oli selgitav infopäev väga vajalik. „Peame koostööd looduskaitses oluliseks, tänane plaanide selgitamine ja murede kuulamine aitavad meid üksteise mõistmisele lähemale,“ rääkis asekantsler.

Lamp lisas, et Eesti peab seisma selle eest, et looduskaitseliselt väärtuslikud metsaelupaigad riigis säiliksid. „Euroopa Komisjon heitis ette, et Eesti ei hinda raiete lubamisel piisavalt mõjusid elupaikadele ja metsaelupaikade kaitse pole Eestis tõhus. 2022. aasta veebruaris andsid keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet teada, et seoses Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetlusega peatatakse kaitstavate alade piiranguvööndite Natura metsaelupaikades raied. Peale ajutiste piirangute on ministeerium ette valmistanud looduskaitseseaduse muudatused, mille eesmärk on keelata majanduslikust kaalutlusest lähtuvad raied Natura aladel loodusdirektiivi I lisa metsaelupaigatüüpides, et tagada nende kaitse ja seisundi paranemine,“ selgitas asekantsler.