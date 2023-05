FOTOD KOHTUST | Mõrvas süüdistatud mehe kaitsja: millega prokurör tõendab lillemüüja tapmist eriti piinaval viisil?

Lasnamäe lillemüüja mõrvaprotsessi eelistungil teatas süüdistatava kaitsja, advokaat Ahto Sirendi, et prokuratuuri süüdistusakt ei vasta nõuetele. Kogutud tõendid rääkivat tapmisest, aga süüdistus on esitatud sootuks mõrvas. „Ma ei taha, et mu klient saaks üllatuse osaliseks,“ lausub Sirendi.