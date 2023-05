TASUTA TRENN VÄRSKES ÕHUS: kirjumast kirjum seltskond imikust pensionärini

„Vanus on juba selline, et peab liigutama,“ teatab Karlovast rattaga saabunud Ülo (67). Ta tahtis juba nädal tagasi tulla, kuid sõitis teise välijõusaali Annelinnas. Nüüd on mees aga kohal ja võtab koha sisse. Pärast esimesi harjutusi kommenteerib ta, et naha võtab märjaks. Jõumasinate kasutamist saab vaadata piltidelt ja kaaslased on ka varmad aitama. Üksteisel vähendatakse ja suurendatakse masinate koormust.