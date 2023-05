Viirusega nakatunud ajateenijad pääsevad edaspidi räpases soojakus põdemisest

Ajateenija, kel tuli soojakusse haigena minna, oli Eesti Ekspressi teatel pehmelt öeldes hämmingus: põrandaid katsid tolmurullid ja mullahunnikud – ise koristamiseks oli haige aga liiga nõrk. Konteineris puudus vesi ja kanalisatsioon. Et saada vett ja käia WCs, tuli tal minna teise konteinerisse. See haises, potid olid räpased ja prügikastid ajasid üle. Igas konteineris on stend valvenumbriga, kuhu saab probleemide korral helistada. Eesti Ekspress märkis, et konteinerlinnakus teeb koristusfirma põhjaliku puhastuse siis, kui seal ei viibi isoleeritud haigeid, muul ajal tuleb sõduritel endal korda hoida.

Kaitseväest kinnitati Õhtulehele. et edaspidi kaalutakse teisi variante peale soojaku, kus haiged ajateenijaid saaksid põdeda.

Kui ajateenija ei vaja hospitaliseerimist, siis tema majutamisele otseselt reegleid ei ole, selgitas terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas. „Piltlikult öeldes suunatakse ta „kodusele ravile“, ainult et kodu asemel läheb ta kasarmusse või siis spetsiaalselt ette valmistatud linnakusse,“ sõnas ta. Kaasi sõnul pole välistatud, et teatud juhtudel antaksegi ruumide korrashoiu eest vastutamine sõdurite enda kätte ning loomulikult ei ole siin mõeldud voodihaigeid, vaid neid patsiente, kes suudavad iseseisvalt ringi liikuda ja vastavaid ülesandeid täita. „Raskes seisus patsiendid hospitaliseeritakse haiglatesse ning neid konteineritesse ei suunata,“ selgitas Kaas. „Terviseametile teadaolevalt on kaitseväes ellu kutsutud kõik võimalused, et võimalikest vajakajäämistest teada anda ning kui esineb kirjeldatud olukord, kus isoleeritud sõdur ise ei suuda ruumi korrashoiuks seatud ülesandeid täita, siis korraldatakse koristus nende poolt, kes seda suudavad. Probleeme tualettruumide puhtusega võib esineda, aga selle korrashoid on ikka kaitseväe sisemise korralduse küsimus,“ märkis ta. Riigikogu riigikaitse komisjoni liige Raimond Kaljulaid ütles, et kaitseväes peab igas mõttes olema kord majas. „Loodan siiski, et selle konkreetse soojaku koristusgraafiku küsimuse saab kaitsevägi ise lahendatud.“