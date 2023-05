Annetaja lihtne reegel: kui annetuse kogujad, eesmärk ja abisaajad pole lihtsalt leitavad, ära anna raha

Vabaühenduste liit on koostanud annetuste kogumise hea tava ning kokkuvõttes on need põhimõtted väga lihtsad: info annetuste koguja ehk juhatuse liikmete, liikmete ja meeskonna kohta peab olema lihtsalt leitav, selgelt on sõnastatud raha kogumise eesmärk, annetaja saab infot, mida tema annetuse eest on tehtud.