Joomapunkri tapmisprotsess sai punkti: „Lõin küll, aga mitte maha.“

„Mul on kahju, et nii juhtus,“ ohkab sõbra tapmises süüdistatav Alik Bolšakov raskelt. Ta meenutab kõnealust päeva ja möönab, et lõi kaaslast küll, aga mitte kirvega ja nii, et teine pidanuks seepärast surema. Tõendid räägivad vastupidist.