Parmas: prokuratuuri jõudis info Slava Ukraini kohta märtsi alguses

„Veebruari sees saabus mingi memolaadne informatsioon kaitsepolitseiametile – ma rõhutan, et see on see, mida kaitsepolitseiamet on ise öelnud, et tegemist ei olnud kuriteoteatega, vaid lihtsalt informatsiooniga, mingisuguse memoga selle kohta, et võib esineda probleeme. Prokuratuurini seesama informatsioon jõudis pärast seda, kui kaitsepolitseiamet oli selle läbi töötanud ja leidnud, et nende pädevusse see asi ei kuulu. Prokuratuurini jõudis see info pärast seda ja see oli märtsi alguses,“ selgitas Parmas.