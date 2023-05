SÕJAKOKKUVÕTE | Bahmuti langemine

Kuigi Moskvale on pärast kuudepikkust pusimist Bahmut muidugi sümboolne võit, ei maksa unustada, et sõjalist tähtsust sel linnal suurt ei ole ja alles pole sellest paraku samuti midagi. Pyrrhose võit, kui arvesse võtta kümnetesse tuhandetesse (mõnedel andmetel 100 000ni) ulatuvaid kaotusi haavatute ja hukkunutena. Väidetavalt peaksid Wagneri üksused Bahmuti ja kogu Ida-Ukraina eesliinilt kaduma ning nende asemele tulema Vene tavaväed. See üleandmine toimuvat 25. mail, eks saame näha. „Kui kaitseministeeriumi enda vägedest ei piisa, siis on meil tuhandeid kindraleid – peame lihtsalt kokku panema kindralipataljoni, andma neile kõik relvad ja kõik läheb hästi,“ teatas wagnerlaste boss Jevgeni Prigožin.