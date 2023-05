„Emme, need pahad mehed röövisid mu ära!“

„No ema tunneb ju oma lapse ära,“ sõnab ameeriklanna Jennifer DeStefano, kes sai ühel päeval kohutava kõne, milles tema tütar kisendas, et on röövitud, ning meeshääl ähvardas lapse ära vägistada ja Mehhikosse visata. Segadus suurenes veelgi, kui tütar uuesti helistas ja imestas, et mis paanikaosakond nüüd lahti on läinud.