KAPUTT?! Kodumaiste putinistide parteid ähvardab likvideerimine. "Nad ei ole erakonna registreerimiseks ja seaduslikuks tegevuseks valmis!"

Õhtulehe valduses on kümneid liitumisavaldusi, mis võivad Oleg Ivanovi ja Aivo Petersoni pundi tuleviku kahtluse alla panna. Avalduste esitajad ise ei saa mõhkugi aru, et miskit valesti oleks. Ometi on valesti peaaegu kõik: juriidiliselt ei ole äriregistrisse kantud erakonnal ühtegi liiget.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) aseesimees Kaarel Tarand ütleb, et inimene peab liitumisavaldust kirjutades väga selgelt teadma ja kirjalikult väljendama, millise erakonna liikmeks ta astub.

Õhtulehe käes olevaid liitumisavaldusi ta korrektseks ei pea: „Registreeritud on kahtlemata ühe muu nimega erakond kui see, mille liikmeks näidetena toodud isikud on avaldanud soovi astuda.“