FOTOD JA VIDEO | Maardus põleb laohoone, elanikel palutakse aknad-uksed suletuna hoida

Esmaspäeval kell 12.19 sai häirekeskus teate, et Maardu linnas Lao tänaval põleb laohoone. Tegemist on kõrgeima ehk neljanda astme väljakutsega ning sündmusele reageeriti suurte jõududega. Kuna põleng on intensiivne ning sündmuskohalt levib ohtrasti suitsu, palutakse ümberkaudsetel elanikel hoida kodude uksed-aknad suletuna.