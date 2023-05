MIKS TÄISMEHED AINA MÄNGIVAD? Kogemusnõustaja: „Videomängud aitavad mul toime tulla krooniliste valudega.“

„Minu elukaaslane ei huvitu mängudest ega sellest kultuurist ning talle ei meeldi, kui ma mängin tema kodusolekul. Seega oleme kokku leppinud, et mul on päevas oma mänguaeg, kui saan lõõgastuda, ning kui tema on kodus, siis teeme asju koos. Tunnen ise ka, et mu arvutikäitumine on tema toel muutunud palju teadlikumaks ja tervislikumaks,“ on Saks tähele pannud.

Saks tõdeb, et tema mängib videomänge, sest talle meeldib see kultuuriruum ja viis, kuidas need aju töös hoiavad, aga mida teha, kui arvutimängud hakkavad segama mehe elu ja suhteid?