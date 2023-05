AHNUSINFLATSIOON KUI ELEVANT TOAS | Tarmo Lauring: kaubandus vajab suuremat läbipaistvust, kus lõpetatakse hämamine ja tootjate süüdistamine

Meile on terve viimase aasta laekunud tootjatelt infot, et poed on oma keskmist juurdehindlust tõstnud. Kui varem oli see 30–35 protsenti, siis nüüd pigem 45–50 protsenti. Arvestades, et poed ise midagi ei tooda, on see ikka jaburalt kõrge. Täpsustuseks, et sellist juurdehindlust saavad küsida kallimad poed, odavpoodides on see vähemalt poole madalam. Tarbija jaoks tähendab see aga seda, et täpselt sama ostukorvi hind erineb poodide vahel kolmandiku võrra.