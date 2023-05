GALERII | Eesti planetarist ja astronoom katsetasid uusima nutitelefoni mudeliga astrofotograafiat

Huawei P-seeria uuendusliku tehnoloogiaga P60 Pro nutitelefon võimaldab tänu automaatselt reguleeritavale objektiivi avale, suure valgusläbilaskvusega objektiivide rühmale ja sensoritele pildistada väheses valguses või koguni täielikus pimeduses. Nii saab fotole püüda lummavat öist taevast, kuud või valgusmänge ning tehisintellekti tehnoloogia abil säilitada samas piltide teravus. Uuel P60 Pro mudelil on tänu automaatselt muudetava fookuskaugusega objektiivile ka võimekus teha tööstusharu suurimaid ja parimaid telefotosid ning pilte Kuust.

Planetarist Rauno Pilviku ja astronoom Mario Marsi öised fotod P60 Pro-ga

Kõiki neid võimalusi katsetasid Energia Avastuskeskuse planetarist Rauno Pilvik ning Tallinna Tähetorni programmijuht-astronoom Mario Mars, kes püüdsid tänavu aprillis ja mais uue P60 Pro nutitelefoniga pildile nii tähistaevast, Kuud, öiseid loodusvaateid ning varjude mängu.

Mars kirjeldab, et tema huvi tähistaeva vastu algas, kui tema õpetaja astronoom Peep Kalv kutsus teda Tallinna Tähetorni tähevaatlusele. „Tänaseks on ka minust Tallinna Tähetorni astronoom saanud. Minu igapäevaseks tööks on teha nii teadus- kui õppeotstarbelisi astronoomilisi vaatluseid ja tutvustada teleskoobi abil taevakehasid. Lisaks saan oma tööga innustada noori kosmosest huvituma, sest inimkond võidab uutest kosmoseavastustest ja tehnoloogiatest palju,“ märgib Mars.

Planetarist Rauno Pilviku huvi astronoomia vastu algas aga juba varajases nooruses erinevatest ulmeraamatutest, -seriaalidest ja -filmidest. „Loomulikult tekkis huvi, kuidas universumis asjad toimuvad. Ülikoolis ärkas see huvi uuesti tänu minu õpetajale astronoom Jaak Jaanistele,“ kirjeldab ta. „Nüüdseks on minust saanud planetarist ja astronoomiliste vaatluste juhendaja. Arendan Energia avastuskeskuse planetaariumit ja viin läbi planetaariumietendusi,“ selgitab Pilvik, kes on ühtlasi ka erinevates Tallinna ja Viimsi kosmoseringides õpetaja ning korraldab Eesti Astronoomiaseltsiga Astronoomiafestivali, et avardada maailmapilti nii suurtele kui väikestele.

Astrofotograafiat võib proovida igaüks