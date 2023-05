Kristina Kallas venekeelsetest koolidest: „Riigi järelevalve oli nõrk ja pilt ei ole väga rõõmustav.“

„See on ühtse Eesti kooli poole minek. Meil ei ole enam eraldi eestlaste kooli ja venelaste kooli. Lapsed elavad küll ühes majas, ühes sissekäigus, on ühevanused, aga hommikul läheb üks paremale ja teine vasakule, sõltuvalt sellest, millist keelt kodus räägitakse. Need lapsed võiksid käia ühes koolis ja koos õppida,“ sõnastab haridusminister Kristina Kallas helesinise unistuse, milline võiks Eesti haridussüsteem olla 10 või 20 aasta pärast.