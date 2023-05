Kristina Kallas venekeelsetest koolidest: „Minnakse üle eestikeelsele õppele. Kellelegi erandeid ei tehta ning kellelgi ei ole võimalik end välja vingerdada!“

Kallas möönab, et senine praktika on näidanud koolijuhtide olulist rolli. Paljudes vene õppekeelega koolides, kus on edu- ja eestimeelne juhtkond, saavad lapsed eesti keele selgeks. Palju enam on aga neid koole, kus koolilõpetajad teavad eesti keeles vaid üksikuid sõnu.