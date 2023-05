600 ühiskonnategelast avaldasid toetust perekonnaseaduse muutmisele

Pöördumine juhib tähelepanu, et juba Eesti Vabariigi põhiseaduses on sätestatud põhimõte, et kõik inimesed on seaduste ees võrdsed. Samast põhimõttest tulenevalt peaksid kõigil olema võrdsed õigused – nende hulgas ka õigus soovi korral abielluda, sõltumata sellest, kas nad soovivad lapsi saada ja on selleks võimelised, või milline on nende seksuaalne sättumus.

„Seepärast toetame me abieluvõrdsust,“ seisab pöördumises. „Et kõik võiksid siin elada teadmises, et igaüks on Eesti jaoks ühtviisi väärtuslik. Ja et me seejärel saaksime kõik üheskoos, kedagi kõrvale jätmata, asuda lahendama järgmisi meie ees seisvaid ülesandeid.“

„Iga hea, aus ja seaduskuulekas inimene väärib oma riigi poolt parimat kohtlemist ja tuge,“ ütles avaldusele alla kirjutanud president Kersti Kaljulaid. „Nagu ütleb põhiseaduse paragrahv 12 - igasugune diskrimineerimine on Eestis keelatud. Eriti arusaamatu ja kurb on, kui vahet tehakse tunnuste alusel, mida me ise muuta ei saa - sättumus, nahavärv, sugu või erivajadus. Seksuaalvähemuste kohtlemine on lakmuspaber iga ühiskonna jaoks ja ma olen rahul, et Eesti on astumas järgmist sammu. Armastus on vaba!“

„Inimese vabaduse piiramine kuulub ajastusse, millest Eesti pääses 32 aastat, poolteist inimkonda tagasi,“ ütles president Toomas Hendrik Ilves. „Mitte kõik ei suutnud ette näha, mida sovjeetlik ühiskonnast liikumine vabaduse poole endas kätkeb ega saa sellest oma NLKP hingeseisundis üle. Ärme lase sovjeedi mentaliteedil hoida meid minevikus. Me oleme juba kolmandik sajand olnud vabad, mis tähendab ühtlasi, et riik ei diskrimineeri oma kodanike soo, naha värvi, seksuaalse sättumuse ega erivajaduste järgi, mida keegi muuta ei saa.“

Toetusavaldusele on lisaks andnud veel sadu eri valdkondades tunnustatud inimest, nende hulgas sportlased, kirikuõpetajad ja teoloogid, kunsti- ja kultuuriinimesed, ettevõtjad ja haritlased. Allakirjutanute seas on näiteks:

Kirjanikud Andrus Kivirähk, Tiit Aleksejev, Martin Algus, Kristiina Ehin, Jan Kaus, Maarja Kangro, Mika Keränen, Indrek Mesikepp, Mudlum, Katrin Pauts, Aino Pervik, Rein Raud, Jürgen Rooste, Olavi Ruitlane, Peeter Sauter, Livia Ulman, Andris Feldmanis, Berk Vaher jt.

Režissöörid ja lavastajad Ivo Felt, Anna Hints, Kadri Kõusaar, Andres Maimik, Peeter Rebane, Mart Kivastik ja Jaanus Rohumaa.