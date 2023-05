OLEG SAMORODNI | Miks pääsevad ikka veel autasustatute hulka ja isegi riigikokku poliitilised kelmid?

Üks kord on õnnetus, kaks korda trend ja kolm korda juba muster. Nii ka Eesti avalikus elus, kus on ilmnenud äärmiselt ebameeldiv tendents: jääb mulje, et väga mainekad riigiasutused on oma kohustustes erinevatele aunimetustele kõige väärikamaid kandidaate valida väga vastutustundetud olnud ja seetõttu satuvad Eesti Vabariigi nimel neid auhindu üle andvad riigimehed viimasel ajal liiga sageli koomilisse olukorda.