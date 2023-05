19aastane sai süüdistuse mõrvas, sest viskas haiglas oma vastsündinud beebi salaja prügikasti

2022. aasta detsembris läks kõnealune naine, Alexee Trevizo, New Mexico osariigis haiglasse ja kurtis tugeva seljavalu üle. Teda raviti ja ta läks mõne aja pärast koju tagasi. Mõni nädal hiljem oli ta taas haiglas, väites, et tal taas on tugev seljavalu. Haiglas olemise ajal lukustas ta end üks hetk vannituppa, kus ta sünnitas ning toppis vastsündinu siis vannitoa prügikasti.